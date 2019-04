Hérault : un homme poursuivi pour séquestration remis en liberté à cause d'une erreur de la justice, les victimes scandalisées

INFO FRANCE BLEU HERAULT | Un homme poursuivi pour séquestration a été remis en liberté en raison des lenteurs de la justice. Les magistrats ont statué avec un jour de retard. Les victimes sont scandalisées.

Un détenu incarcéré à Carcassonne a été remis en liberté mercredi 3 avril à cause d'une erreur de la justice rapporte France Bleu Hérault. La Chambre d’Instruction de Montpellier a dépassé les délais pour rendre son arrêt sur une demande de remise en liberté.

L'homme de 36 ans était en détention provisoire depuis septembre 2018, après avoir séquestré sa femme et trois connaissances en présence de leurs enfants à Boujon-sur-Libron et Castelnau-de Guers près de Béziers dans l'Hérault. Le jour de la prise d’otage, l'homme - ivre - était armé d’un pistolet et avait consommé des stupéfiants. Le RAID était intervenu pour libérer les victimes.

Une décision rendue avec une journée de retard

Depuis son incarcération, son avocat, Florian Médico, a multiplié les demandes de remise en liberté. La dernière demande a été rejetée une nouvelle fois, mais l'avocat a fait appel. La chambre d'instruction de Montpellier avait 20 jours pour statuer. Elle n’a rendu sa décision qu’au bout du 21 ème jour et s'est retrouvé hors délai. La remise en liberté du détenu est devenue automatique et instantanée.

Du côté des victimes, la compagne du détenu - qui avait été séquestrée - est terrorisée et craint que ce dernier ne revienne la voir. Elle a déjà reçu des menaces lorsqu'il était encore en détention. L'avocat de la victime estime qu'il s'agit d'une affaire très grave : "Ce ne devrait pas arriver pour des dossiers aussi sensibles", explique maître Marc Gallix.

L'homme reste sous contrôle judiciaire

L'homme sera cependant soumis à un contrôle judiciaire très strict : il doit se présenter deux fois par jour aux forces de l’ordre et il doit quitter le département de l'Hérault d'ici vendredi (il a également interdiction de revenir dans l'Hérault et dans les départements limitrophes). Ce dernier a également interdiction de prendre contact avec sa femme, sans quoi il retournera en prison.

L'individu a déjà un lourd casier judiciaire : condamné à 20 reprises pour vols en réunion, abus de confiance, et transport de drogue. Les cas d'erreur de la justice de cet ordre sont assez rares en France.