Dunkerque : la femme du professeur avoue le meurtre de son mari

Elle avait appelé la police lundi 18 septembre en pleine nuit pour signaler le meurtre de son mari par des cambrioleurs. L’épouse du professeur de l’université de Dunkerque (Nord) a finalement avoué avoir poignardé elle-même son époux.

Lors de sa garde à vue, une femme de 37 ans a reconnu le meurtre de son conjoint, Patrice Charlemagne, 51 ans, tué de plusieurs coups de couteau au sein de leur domicile, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 septembre. Dans un premier temps, elle avait fait croire à un cambriolage qui avait mal tourné. Dans la soirée du jeudi 21 septembre, l'enquête se poursuit. La procureure précise que la garde à vue va être prolongée et que les auditions ne sont pas achevées.

L’incompréhension chez les étudiants

Le couple, tous les deux enseignants, travaillait à l'Ulco, l'université de Dunkerque (Nord). Les étudiants les connaissaient bien et certains sont sidérés par le drame. "Au mois de juin, on a organisé un festival avec M. Charlemagne et son épouse, du coup on a vu vraiment toute leur famille. Et on est choqués, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle fasse ça", témoigne une étudiante.