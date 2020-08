Dieudonné radié de Facebook : une "bonne nouvelle" pour la Licra qui salue la "prise de conscience" des hébergeurs

Le délégué général de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a réagi sur franceinfo au bannissement sur Facebook et Instagram du polémiste Dieudonné.

La radiation de Dieudonné de Facebook et d'Instagram est "une bonne nouvelle", a déclaré lundi 3 août sur franceinfo Stéphane Nivet, délégué général de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra). Facebook a annoncé avoir banni de manière définitive le polémiste français Dieudonné M'Bala M'Bala, pour "contenu se moquant des victimes de la Shoah" et "termes déshumanisants à l'encontre des Juifs".

Facebook a enfin pris la mesure de la nocivité des discours qui sont tenus et a radié à vie cet antisémite. Depuis 12 ans maintenant, Dieudonné M'bala M'bala était présent sur cette plateforme et diffusait un certain nombre de contenus qu'on avait de cesse de signaler.Stéphane Nivetà franceinfo



"On est dans une période où à la fois du coté des pouvoirs publics et du coté des hébergeurs, il y a une prise de conscience, poursuit Stéphane Nivet. On peut s'en satisfaire, on peut évidemment regretter que ces questions-là n'aient pas été traitées suffisamment depuis des années", déclare le représentant de la Licra, qui souligne la crise du coronavirus a donné lieu à "une flambée d'antisémitisme sur les réseaux sociaux".



"Aujourd'hui, on a le sentiment que hébergeurs et pouvoirs publics sont davantage motivés pour agir. C'est un moment important pour nous, et sans doute une période importante dans la régulation des réseaux sociaux", conclut Stéphane Nivet.