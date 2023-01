Couple disparu dans les Deux-Sèvres : une deuxième battue organisée, cette fois en Charente-Maritime

Une vingtaine de personnes ont participé à une nouvelle battue à Fouras en Charente-Maritime pour tenter de retrouver Kévin Trompat et Leslie Hoorelbeke. Le couple a disparu le 26 novembre dans les Deux-Sèvres.

Une deuxième battue était organisée ce samedi pour tenter de retrouver Leslie et Kevin, le couple disparu dans les Deux-Sèvres le 26 novembre dernier, rapporte France Bleu La Rochelle. Cette fois, les recherches ont eu lieu à Fouras (Charente-Maritime). Elles n'ont rien donné.

Une vingtaine de personnes ont participé à la battue qui s'est déroulée cette fois dans le marais de Soumard, à Fouras. Deux amis de Kevin sont à l'origine de ce rendez-vous. Selon eux, il existerait des indices justifiant cette zone de recherche. Une information qui n'a pas été confirmée par les gendarmes à la presse.

Une enquête ouverte pour "enlèvement ou séquestration" cette semaine

Une première battue avait eu lieu le 5 janvier dernier à Prahec dans les Deux-Sèvres. Une centaine de personnes avait alors répondu présent.

Mardi, une enquête pour "enlèvement ou séquestration" a été ouverte par le parquet de Poitiers, un mois et demi après la disparition de Kévin Trompat et Leslie Hoorelbeke à Prahecq (Deux-Sèvres). Le couple, âgé de 21 et 22 ans, a disparu le 26 novembre après une soirée passée chez un ami.