Cherbourg : un jeune homme de 28 ans tué à l'arme blanche

Un jeune homme de 28 ans a été tué à l'arme blanche à Cherbourg (Manche) dans la nuit de lundi à mardi, rapporte mercredi 15 juillet France Bleu Cotentin. L'auteur présumé des faits a été interpellé.

Tout a commencé par une altercation dans un bar du centre-ville entre deux hommes qui se connaissent, et qu'un différend opposait depuis longtemps. Après en être venus aux mains, l'un des deux s'est fait sortir de l'établissement. L'autre est resté à l'intérieur et a discuté avec un ami arrivé après la bagarre. A leur sortie du bar, la première personne attendait dehors, armée d'un couteau. Les deux hommes ont pris la fuite. Celui qui avait eu l'altercation dans le bar a réussi à rentrer chez lui et à échapper à son agresseur qui donnait des coups de couteau dans la porte.

L'agresseur présumé interpellé à son domicile

Son ami a, lui, continué sa course. On l'a retrouvé un peu plus tard, blessé au thorax, dans la rue. Transporté à l'hôpital Pasteur de Cherbourg, la victime a succombé à ses blessures dans les heures qui ont suivi. L'agresseur présumé a été arrêté à son domicile le lendemain et placé en garde à vue.

Le suspect, un homme de 39 ans, est connu des services de police pour des faits de rébellion notamment.