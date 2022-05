Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH, "achète la police, et de l'autre côté il achète la justice", a frontalement accusé mardi 10 mai sur franceinfo François Ruffin, député La France insoumise de la Somme. Comme le prévoit la convention judiciaire d'intérêt public signée en décembre dernier entre le groupe de luxe et le tribunal judiciaire de Paris, LVMH a payé 10 millions d'euros en décembre pour échapper aux poursuites dans le dossier qui l'oppose à François Ruffin, une disposition prévue par la loi.

"Les délits commis sont prouvés, et pourtant il aura suffi de faire un chèque", a regretté l'ancien journaliste qui la veille, le 9 mai, devant la cour d'appel de Paris, avait déjà questionné la régularité de cet accord qui a permis à LVMH d'éviter des poursuites dans le dossier Squarcini. Bernard Squarcini, ancien patron du renseignement intérieur, est soupçonné d'avoir surveillé François Ruffin pour le compte de LVMH, lors du tournage de "Merci Patron", film satirique sur le leader mondial du luxe récompensé en 2017. La mise en examen de Bernard Squarcini, prononcée en 2021 pour complicité "d'atteinte à la vie privée", "d'exercice illégal de professions réglementées relevant des activités de sécurité privée" et "d'exercice illégal d'agent de recherches privées" est, elle, toujours d'actualité.

Ruffin accuse LVMH de l’avoir espionné ➡️ “C’est pas ‘vous accusez’, les faits sont prouvés, il y a même des écoutes”, déclare François Ruffin. “J’espère que les juges se réveillent et se disent que la justice n’est pas à vendre”, alors que LVMH a signé un accord judiciaire. pic.twitter.com/3tRdJkJsb0 — franceinfo (@franceinfo) May 10, 2022

"À qui appartient le pays ?"

Le député de la Somme souhaite que le Conseil constitutionnel se prononce sur le sujet. Il veut qu'il "vienne dire quelles sont les bornes de cette CJIP, quelles sont les voies d'appel, quelle est la place de la victime à l'intérieur de ça."

"Je ne demande pas d'argent, je demande qu'il y ait la loi pour tous. Ce n'est pas parce que vous avez plein de fric, un gros porte-monnaie, que vous devez échapper à la justice." François Ruffin à franceinfo

"Mais à qui appartient le pays ? Aux Français ou aux milliardaires du luxe ?", s'est interrogé François Ruffin sur franceinfo. "J'espère qu'un jour la justice se réveille et que les juges se disent 'la justice n'est pas à vendre !', a-t-il poursuivi. C'est une atteinte à la liberté de la presse, et atteinte à la vie privée, puisque j'étais surveillé, y compris quand j'allais jouer à la pétanque". Selon le député, "le groupe LVMH et Bernard Arnault ont envoyé des taupes au sein du journal Fakir qui ont fouillé nos poubelles, qui nous ont infiltrés, via Bernard Squarcini".

Pour l'heure, l'ancien directeur du renseignement intérieur, au total mis en examen pour 16 délits présumés, dont "trafic d'influence" et "détournement de fonds publics" qui auraient été commis depuis sa reconversion dans le privé, n'a pas été condamné.