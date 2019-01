Paris : plusieurs milliers de personnes manifestent contre l'avortement

"Vivre est un droit", "IVG : dire la vérité, c'est dissuader", "Protéger le faible, ça c'est fort", proclament les différentes pancartes dans un cortège qui a quitté la porte Dauphine en direction du Trocadéro.

C'est la treizième "Marche pour la vie", organisée en opposition à l'Interruption volontaire de grossesse (IVG). Plusieurs milliers de personnes, dont beaucoup de jeunes, ont commencé, dimanche 20 janvier dans l'après-midi, à défiler à Paris. "Vivre est un droit", "IVG : dire la vérité, c'est dissuader", "Protéger le faible, ça c'est fort", proclament les différentes pancartes. Le cortège a quitté la porte Dauphine en direction du Trocadéro.

Les manifestants portent des foulards bleus sur lesquels on peut lire : "En marche pour la vie 20 janvier 2019." "Macron, Macron, touche pas aux embryons", scandent-ils aussi, derrière une banderole de tête affirmant "la vie n'offre aucune garantie, l'avortement ne laisse aucune chance". Beaucoup évoquent les 220 000 enfants "empêchés de naître" chaque année. Pour rappel, 216 700 avortements ont été pratiqués en France en 2017, un chiffre stable depuis 2001.

"La détresse sociale"

Convaincu de réunir "cette année beaucoup de monde", dans le "contexte" du mouvement des "gilets jaunes", Nicolas Sévillia, délégué général de la Marche, a expliqué qu'"au-delà de la détresse sociale", c'est "aussi une souffrance immatérielle" qui s'exprime. Cette marche est "l'acte premier de la mobilisation citoyenne contre la révision de la loi bioéthique", a-t-il ajouté.

Un sénateur argentin, Mario Fiad, a pris la parole en début de rassemblement pour "soutenir" la "Marche pour la vie". Le Sénat argentin a voté en août 2018 contre l'avortement, après des débats marqués selon lui par de "très fortes pressions" venant d'organisations internationales.

La mère de Vincent Lambert dans le cortège

Autre participante à cette marche contre l'avortement : Viviane Lambert. Elle contestera, lundi, lors d'une nouvelle audience à Châlons-en-Champagne, la procédure d'arrêt des soins pour son fils Vincent, en état végétatif depuis dix ans. "Nous commençons à être usés par cette histoire de fin de vie mais Vincent résiste et nous résisterons avec lui jusqu'au bout", a-t-elle ajouté.

Les organisateurs de la "Marche pour la vie" affirment avoir reçu un message d'encouragement du pape François. Côté politique, ils ont le soutien de Jean-Frédéric Poisson et de Chrsitine Boutin, respectivement président du Parti Chrétien-Démocrate (PCD) et présidente d'honneur du PCD, qui participent au défilé. De son côté, François-­Xavier Bellamy, pressenti pour être le chef de file LR aux européennes, confie dans le JDD être opposé à l'IVG et avoir déjà participé à des marches contre l'avortement en 2014. Mais dimanche, il n'y sera pas.

Par ailleurs, une "riposte" féministe a été lancée sur Facebook contre la marche contre l'avortement, par le groupe Witch Bloc Paname. Le rassemblement est prévu rue Boissière, dans le 16e arrondissement de Paris.