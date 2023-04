IVG aux Etats-Unis : l'Etat de Floride interdit l'avortement après six semaines de grossesse

La nouvelle loi, adoptée par le Parlement de cet Etat du sud-est du pays, a été signée par le gouverneur républicain, Ron DeSantis.

C'est une loi "extrême et dangereuse", alerte la Maison Blanche. Le parlement de l'Etat de Floride a adopté, jeudi 13 avril, un texte interdisant l'avortement après six semaines de grossesse, sauf en cas de "risque grave" pour la santé de la mère, d'une anomalie létale du fœtus, de viol ou d'inceste.

Approuvée à 70 voix pour et 40 contre par les élus de cet Etat du sud-est du pays, la loi a ensuite été signée par le gouverneur républicain, Ron DeSantis. L'entrée en vigueur de cette interdiction fera de la Floride l'un des Etats qui restreignent le plus l'accès à l'avortement sans l'interdire, depuis l'arrêt historique de la Cour suprême qui a permis à chaque Etat américain d'interdire les interruptions de grossesse sur son sol.

"Un risque accru pour la santé des femmes"

La Floride avait déjà interdit en avril 2022 l'avortement après 15 semaines de grossesse. Ce durcissement de la loi signe une nouvelle victoire pour les opposants à l'avortement aux Etats-Unis, au moment où l'avenir de la pilule abortive est menacé, après des restrictions d'accès à ce cachet.

"Cette loi interdit l'avortement légal, mais cela n'arrêtera pas l'avortement dans les faits. Les avortements seront simplement effectués en privé, sans supervision médicale et avec un risque accru pour la santé des femmes et leur bien-être physique et mental", a réagi l'élue démocrate de Floride, Lindsay Cross