Un homme et sa fille noyés dans le Rio Grande : la photo fait le tour du monde

Les deux corps sont allongés l'un contre l'autre. La fillette de 2 ans a encore le bras accroché au cou de son père. C'est ainsi que les sauveteurs les ont trouvés sur la rive du Rio Grande. La photo fait la une du New York Times. Un présentateur de CNN était emporté par l'émotion, mardi 25 juin. Óscar Martinez, 25 ans, sa femme et leur fille Valeria avaient quitté le Salvador pour la ville frontière de Matamoros entre le Mexique et les États-Unis. Pour traverser le Rio Grande, le père avait placé sa fille sous son t-shirt, pour ne pas la perdre.

13 morts dans le Rio Grande depuis deux ans

La grand-mère, restée au Salvador, confirme qu'ils migraient pour des raisons économiques. . "Mon fils m'a dit 'maman je t'aime, prenez soin de vous, car nous, nous serons bien où nous serons'", raconte-t-elle. À la frontière seules 30 à 40 familles sont autorisées à entrer sur le territoire américain pour y déposer une demande d'asile. Beaucoup tentent alors le fleuve. 13 personnes sont mortes dans le Rio Grande depuis deux ans. Les corps de Óscar Martinez et de Valeria seront rapatriés au Salvador.

