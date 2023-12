Projet de loi immigration : les présidents de grandes universités dénoncent des "mesures indignes de notre pays"

Parmi les signataires figurent notamment les présidents de la Sorbonne et des universités d'Aix-Marseille, Bordeaux, Lyon I et Lyon II, Toulouse Jean-Jaurès ou encore Strasbourg.

Ils dénoncent des mesures contraires à "l'esprit des Lumières". Les présidents d'une vingtaine de grandes universités publiques se sont insurgés, mardi 19 décembre, contre le projet de loi immigration, adopté dans la soirée par le Parlement. "Ces mesures indignes de notre pays mettent (...) gravement en danger la stratégie d'attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche française, et nuisent à l'ambition de faire de notre pays un acteur majeur de la diplomatie scientifique et culturelle internationale", écrivent-ils dans un communiqué, publié quelques heures avant le vote à l'Assemblée nationale.

"Nous déplorons que la version [adoptée] vienne s'attaquer aux valeurs sur lesquelles se fonde l'Université française : celles de l'universalisme, de l'ouverture et de l'accueil, de la libre et féconde circulation des savoirs", ajoutent-ils. Parmi les premiers signataires figurent notamment les présidents de plusieurs grandes universités parisiennes dont la Sorbonne, des universités d'Aix-Marseille, Bordeaux, Lyon I et Lyon II, Toulouse Jean-Jaurès ou encore Strasbourg. "Comment accepter des mesures qui tendront à replier l'université française sur elle-même ?", interrogent les auteurs.

Des présidents de grandes écoles dénoncent des mesures "aberrantes"

Pour eux, l'accès aux connaissances "ne peut être entravé par des considérations financières si restrictives et sans fondement, à l'image de l'instauration d'une caution de retour ou d'une limitation des aides sociales". "Appliquer de façon généralisée (...) la majoration des droits d'inscription pour les étudiants [originaires de pays non membres de l'UE] aurait un effet particulièrement délétère" sur leur nombre, origine géographique et situation sociale, alors même que ces étudiants internationaux "sont une richesse pour notre pays", plaident-ils.

Dans une tribune distincte, publiée par le Parisien, les dirigeants de trois grandes écoles de commerce, HEC Paris, l'Essec et l'ESCP, dénoncent aussi des mesures "qui menacent gravement notre compétitivité internationale" et "anéantiraient l'objectif gouvernemental de doubler le nombre d'étudiants internationaux d'ici 2027". Ils déplorent l'instauration de quotas pluriannuels pour les étudiants, qui "pousse à faire une croix sur l'apport" de "jeunes talents".

Ils protestent également contre la mise en place d'une "caution de retour", mécanisme pour eux "économiquement et juridiquement aberrant" qui va "à l'encontre des principes d'égalité républicaine". "Loin d'être des solutions", ces mesures sont "des entraves disproportionnées qui risquent de compromettre durablement l'avenir de l'enseignement supérieur français", jugent-ils.