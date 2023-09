Les autorités italiennes dépassées par les pics d'arrivées de migrants sur l'île de Lampedusa

La situation est à nouveau très tendue sur l'île italienne de Lampedusa, où près de 7 000 migrants étaient massés ce mercredi. Une situation presque hors de contrôle.

Temps de lecture : 1 min

Le "hot spot" de Lampedusa est prévu pour accueillir 600 personnes, mais mercredi 13 septembre, ce sont près de 7 000 exilés qui étaient massés sur l'île italienne, au large de la Tunisie. Ils étaient alors plus nombreux que les habitants et la situation est donc extrêmement tendue.

Environ 2 000 personnes pourraient être évacuées jeudi vers d’autres points d’Italie, et autant vendredi. Mais, même si les associations et les forces de l'ordre ont désormais l'habitude de gérer ces pics d'arrivée, la police en est venue mercredi à charger pour contenir les masses de personnes qui s’accumulaient et demandaient de quoi boire et manger. Une petite fille de cinq mois s’est noyée juste avant le débarquement, une jeune maman a donné naissance à un bébé en débarquant.

Des arrivées organisées quand la météo est calme

La météo calme et les prévisions pour ce mois de septembre laissent penser que cela pourrait continuer. Entre mardi et mercredi, ce sont des dizaines et des dizaines de débarquements qui ont eu lieu. Le gouvernement italien met en avant le fait que des bateaux de taille assez importante, à l’approche de l’île, débarquaient les migrants dans des canots pour finir leur trajet, ce qui laisse penser à des voyages très organisés.

>> Plus de 25 000 migrants sont morts ou portés disparus lors d'un naufrage en mer Méditerranée depuis 2014

Parmi les pays de départ : la Tunisie, alors même qu’en juillet, Giorgia Meloni mais aussi Ursula Von der Leyen s’était déplacées à Tunis pour signer un accord avec le président tunisien. L'accord prévoyait de verser de l’argent contre le contrôle des départs : 150 millions d'euros dans un premier temps. Une somme qui n'a pas encore été entièrement versée à la Tunisie. "C'est en cours", explique la Commission européenne.

L'échec de la politique migratoire de Georgia Meloni

Depuis deux mois, plus de 30 000 personnes sont arrivées de Tunisie en Italie. C’est 60% de plus que les deux mois précédents. Cela a des conséquences politiques en Italie. Mercredi, Giorgia Meloni a rappelé, à la télévision, qu'elle voulait limiter les départs. Là, c’est un échec flagrant.

Dans dix jours, ce sera le premier anniversaire de son élection et, sur ce thème de l’immigration, elle n’a pas tenu ses promesses. On est à environ deux fois plus d’arrivées que l’an dernier à même époque.