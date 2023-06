Immigration : "On ne peut pas accepter une forme de désunion entre les Vingt-Sept", affirme Pieyre-Alexandre Anglade (Renaissance)

Pieyre-Alexandre Anglade, député Renaissance et président de la commission des Affaires européennes, était l’invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 16 juin.

L’Ukraine a perdu beaucoup de matériel fourni par les Occidentaux dans les débuts de sa contre-offensive. "Même si l’armée russe est affaiblie, elle reste une armée puissante, avec beaucoup d’hommes. […] Je crois beaucoup dans la capacité des Ukrainiens à reconquérir leur territoire, à affirmer leur souveraineté", indique Pieyre-Alexandre Anglade, député Renaissance et président de la commission des Affaires européennes, invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 16 juin. L’Otan doit-il continuer à armer l’Ukraine ? "Il faut soutenir la résistance ukrainienne jusqu’à ce que le dernier soldat russe ait quitté le territoire ukrainien", ajoute-t-il.

"Il faut que l’on refonde les accords de Dublin"

La question de l’immigration revient sur le devant de la scène après un tragique naufrage au large des côtes grecques. Que faut-il faire ? "Il faut que l’on soit capable de s’organiser. On ne peut pas accepter une forme de désunion entre les Vingt-Sept et que l’on se répartisse çà et là au bon vouloir des États membres les personnes qui arriveraient sur le territoire européen. Il faut traiter plus rapidement les demandes d’asile […], il faut que l’on refonde les accords de Dublin […], que l’on mette en place de véritables opérations de sauvetage en mer quand c’est nécessaire […], et qu’on offre à celles et ceux qui fuient la guerre des routes légales et sûres vers l’Europe", détaille Pieyre-Alexandre Anglade.