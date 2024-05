Immigration : le "plan Rwanda" du Royaume-Uni pousse les migrants à se réfugier en Irlande

Alors que le Parlement britannique a adopté une loi permettant d'expulser certains migrants vers le Rwanda, Dublin voit affluer de plus en plus de demandeurs d'asile qui cherchent à échapper à ce risque.

Mercredi 1er mai, un campement de 200 demandeurs d'asile installé en plein coeur du centre-ville de Dublin a été démantelé. Les chiffres des autorités irlandaises tendent à montrer que la menace en Grande-Bretagne d’expulsions vers le Rwanda pousserait les sans-papiers à se réfugier dans le pays le plus proche : l’Irlande.

Pour démanteler le camp de Dublin, des barrières ont été installées et des policiers déployés pour bloquer la route, devant l’Office de Protection Internationale. Cest là, dans une tente sur le trottoir, qu’a vécu pendant près d’un an Pirsami, originaire de Turquie. "On n'est en sécurité nulle part, nulle part on ne peut commencer sa vie. Le 'plan Rwanda' est raciste. Vous m'envoyez sur un autre continent, sans mon avis, vous me forcez. Demander l'asile n'est pas un crime. Moi, j'ai peur du gouvernement. Ce qui s'est passé ici, c’est une décision du gouvernement", s'indigne-t-il.

La Grande-Bretagne, pays "dangereux"



Selon les autorités irlandaises, 90% des arrivées récentes de sans-papiers se font via la frontière avec la province britannique d'Irlande du Nord. L'avocat Gary Daly défend l’accueil des migrants : "Nous nous attendons à voir beaucoup plus de gens nous dire qu’ils étaient en Grande-Bretagne, mais qu’ils ont dû partir par peur d'être envoyés au Rwanda. Il y a eu, récemment, une décision de la Haute Cour de Justice, en Irlande, qui a considéré la Grande-Bretagne comme un 'pays dangereux' vers lequel renvoyer les demandeurs d'asile, en raison justement de ce Plan Rwanda", rapporte-t-il.

"Cela va mettre le gouvernement irlandais dans une position très difficile." Gary Daly, avocat défendant l’accueil des migrants à franceinfo

Le Premier ministre Simon Harris, qui veut se montrer ferme face à l’immigration à l’approche de plusieurs élections, veut en effet légiférer d’urgence pour pouvoir renvoyer les migrants vers le Royaume-Uni.