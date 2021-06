"'Sale race', 'abrutie'... Nous sommes des millions à nous coltiner ce genre de choses tous les jours." En plein Parlement, la députée Leïla Chaibi est revenue sur la vague d'insultes qu'elle a subie sur les réseaux sociaux. "Le développement de ces propos et de ces comportements virilistes entraîne l'autocensure, invisibilise les femmes et légitime la haine et la violence", a-t-elle lancé.

L'eurodéputée polonaise Sylwia Spurek a quant à elle affirmé que le Parlement allait demander à la commission de "prendre l'initiative législative" pour endiguer ce fléau. Cette dernière a également déploré l'inaction de la commission, 2 ans après des premières "promesses".

Les femmes sont 27 fois plus susceptibles que les hommes d'être harcelées via Internet et les réseaux sociaux.