Yvelines : un ancien aide-soignant condamné à douze ans de prison pour les viols et agressions sexuelles de trois patientes d'une maison de retraite

Il avait été surpris par une de ses collègues l'an dernier. Ses trois victimes étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Un ancien aide-soignant de 58 ans a été condamné, jeudi 31 octobre, à 12 ans de prison ferme par la cour criminelle des Yvelines, pour des viols et agressions sexuelles de trois patientes atteintes d'Alzheimer dans une maison de retraite de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines).

L'homme avait été surpris par une de ses collègues, pantalon baissé, près du lit d'une résidente octogénaire, en avril 2018, entraînant une plainte de la directrice de l'établissement.

"On ne sait que ce que l'accusé a bien voulu nous dire"

L'accusé a reconnu avoir imposé des caresses à trois patientes et des pénétrations digitales à deux d'entre elles. "Ce que j'ai fait est vraiment regrettable, je n'aurais jamais dû le faire", s'est excusé l'aide-soignant, parlant de "grosse bêtise" et évoquant des "pulsions" pour expliquer son geste.

En raison de la maladie d'Alzheimer dont elles sont atteintes, les trois femmes ont été incapables de s'exprimer ou de décrire les faits dont elles ont été victimes et n'étaient pas présentes à l'audience. "On ne sait que ce que l'accusé a bien voulu nous dire", a regretté l'avocate de la famille d'une des victimes, Me Carine Durrieu-Debolt. Dans son réquisitoire, l'avocat général a estimé que le nombre d'agressions commises par l'accusé, en poste dans l'établissement depuis 2007, pourrait être bien plus élevé.