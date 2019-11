Violences sexuelles : quatre questions après le témoignage d'Adèle Haenel contre le cinéaste Christophe Ruggia

Elle l'accuse d'"attouchements" et de "harcèlement sexuel", quand elle avait entre 12 et 15 ans, dans une longue enquête de Mediapart.

"Il m'a détruite." L'actrice Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'"attouchements et de harcèlement sexuel" lorsqu'elle était âgée de 12 à 15 ans. Dans une longue enquête de Mediapart (article payant) publiée dimanche et un entretien filmé diffusé en direct, lundi 4 novembre, l'actrice deux fois césarisée décrit un "système d'isolement" mis en place par le cinéaste, qui lui a donné son premier rôle au cinéma dans Les Diables, sorti en 2002. Adèle Haenel explique aussi pourquoi elle a choisi de prendre la parole plus de quinze ans après et pourquoi elle n'a jamais porté l'affaire en justice.

1 Que raconte Adèle Haenel ?

Pour son enquête, la journaliste de Mediapart Marine Turchi a interrogé longuement Adèle Haenel, mais aussi une vingtaine de témoins, qui s'expriment nommément. Les faits décrits remontent au tournage du film Les Diables, qui met en scène l'amour incestueux de deux orphelins fugueurs, mais se poursuivent plusieurs années après. Adèle Haenel, 12 ans alors, y campait une fillette autiste, murée dans le silence.

Pendant la préparation et le tournage du long-métrage, la plupart des personnes interrogées décrivent un réalisateur "tout-puissant", "vampirisant", "invasif". Sur le tournage, ils remarquent une relation fusionnelle entre le réalisateur et la très jeune actrice, "au-delà du purement professionnel", selon les mots d'un régisseur. "On dit souvent des metteurs en scène qu'ils doivent être amoureux de leurs actrices, mais Adèle avait douze ans", rappelle-t-il encore. "Il était tactile, mettait ses bras sur ses épaules, lui faisait parfois des bisous", ajoute une comédienne.

Des interrogations secouent plusieurs professionnels mobilisés sur le film, mais la relation entre Christophe Ruggia et l'actrice de 12 ans "glisse vers autre chose", selon l'actrice. Adèle Haenel évoque des "attouchements", à l'occasion de rendez-vous réguliers, le week-end, dans l'appartement du réalisateur. Il "me collait, m’embrassait dans le cou, sentait mes cheveux, me caressait la cuisse en descendant vers mon sexe", décrit-elle à Mediapart. L'actrice évoque aussi une main passée sous son t-shirt. Un geste dont le réalisateur se serait confié à son ex-compagne, la réalisatrice Mona Achache, qui a aussi témoigné auprès de Mediapart.

Je le repoussais, mais ça ne suffisait pas, il fallait toujours que je change de place.Adèle HaenelMediapart

Selon Adèle Haenel, les mêmes gestes se sont reproduits, à huis clos, en marge de festivals internationaux, à Yokohama (Japon), Marrakech (Maroc) ou Bangkok (Thaïlande). Elle évoque aussi les "déclarations" de Christophe Ruggia, en public, "dans les fêtes", ainsi que des "scènes de jalousie extrêmes". L'actrice se rappelle également des "stratégies" développées pour échapper aux"attouchements".

C'est la première fois que l'actrice formule des accusations aussi précises contre le réalisateur. En 2010, lors d'un entretien, Adèle Haenel évoquait simplement une situation de "mainmise" qui engendrait "une relation de pouvoir".

Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Ruggia d’«attouchements» et de «harcèlement sexuel».

En 2010 elle évoquait déjà son emprise, à demi-mots. #CàVous pic.twitter.com/ejoj56vNQE — C à vous (@cavousf5) November 4, 2019

2 Le réalisateur a-t-il répondu ?

Mediapart a adressé une liste de 16 questions à Christophe Ruggia, qui a refusé de répondre. C'est son avocat Jean-Pierre Versini qui a finalement répondu à l'enquête de Marine Turchi. Il dénonce une lecture des faits "systématiquement tendancieuse, inexacte, romancée, parfois calomnieuse" et réfute "catégoriquement avoir exercé un harcèlement quelconque ou toute espèce d'attouchement sur cette jeune fille alors mineure". "Qu'il y ait une emprise involontaire de l'adulte, metteur en scène, c'est probable", a de nouveau réagi l'avocat Jean-Pierre Versini auprès de l'AFP, tout en répétant que le cinéaste "nie catégoriquement les attouchements et le harcèlement sexuel".

"Je suis choquée qu'il démente", a réagi Adèle Haenel dans l'émission diffusée en direct par Mediapart, lundi. "Je suis encore plus choquée par le fait qu'il dise qu'il m'a 'découverte' [comme actrice], parce qu'en fait, il m'a surtout détruite." L'intéressé n'a toujours pas réagi en personne.

3 Adèle Haenel a-t-elle porté plainte ?

Les faits ne sont pas prescrits, puisque toute victime d'une agression sexuelle sur mineur peut porter plainte jusqu'à ses 38 ans. "J'avais envie d'agir (...) [mais] je n'ai jamais pensé à la justice", explique pourtant Adèle Haenel, qui estime qu'il existe "une violence systémique faite aux femmes dans le système judiciaire". Elle regrette que les agresseurs et les violeurs soient "si peu" condamnés. Elle ajoute : "La justice nous ignore, on ignore la justice."

Je crois en la justice, mais elle doit se remettre en question pour être représentative de la société.Adèle HaenelMediapart

"J'ai compris qu'il ne s'agissait pas que d'une histoire privée, que c'était une histoire publique", a toutefois affirmé Adèle Haenel. L'actrice précise avoir été "très agitée" après le visionnage du documentaire Leaving Neverland consacré à Michael Jackson. Désormais plus renommée que l'homme qu'elle accuse, et consciente qu'elle ne se trouve "pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive", l'actrice considère désormais avoir une "responsabilité", dans le sillage du mouvement #MeToo : "Il ne peut pas refaire un film avec des adolescents, je ne peux pas le laisser faire ça."

#MeToo "Les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. On n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer." – Adèle Haenel, lundi soir sur #MediapartLive. https://t.co/eMsOyH5ryT pic.twitter.com/KHCWs6SoiM — Mediapart (@Mediapart) November 5, 2019

4 Ce témoignage a-t-il des conséquences ?

La Société des réalisateurs de films (SRF), une association professionnelle de cinéastes qui compte quelque 300 adhérents, a réagi lundi en annonçant la radiation de Christophe Ruggia. L'organisation, dont le réalisateur a lui-même été président, dans le passé, a exprimé "son soutien total, son admiration et sa reconnaissance à la comédienne Adèle Haenel, qui a eu le courage de s'exprimer après tant d'années de silence". "Nous tenons à lui dire que nous la croyons et que nous en prenons acte immédiatement, sans nous dérober à notre propre responsabilité", poursuit la SRF dans un communiqué.