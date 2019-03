"Leaving Neverland" : comment le monde a fermé les yeux sur la proximité de Michael Jackson avec les enfants

L'image d'innocence de Michael Jackson commence à se fissurer en 1993. Wade Robson et James Safechuck ont vieilli et occupent une place plus marginale dans la vie du chanteur, remplacés, notamment, par le jeune Jordan Chandler. Wade Robson affirme l'avoir vu disparaître avec la star dans une salle de bain de Neverland : "Je savais, au fond de moi, qu'ils faisaient les mêmes trucs sexuels" dont il dit avoir été victime. "Un jour, Michael Jackson reçoit un prix à Monaco, et le gamin est tout proche de lui, presque sur ses genoux, on arrivait à un truc un peu gênant, se souvient Stéphane Boudsocq. On commençait à trouver bizarre qu'un adulte soit constamment entouré d'enfants."

Mais il se souvient tout de même d'une "vraie stupéfaction" quand le père de Jordan Chandler accuse la star d'agressions sexuelles sur son fils. Michael Jackson met fin à sa tournée, laisse entendre que le stress lié à l'affaire l'a rendu accro aux antidouleurs, et assure que les accusations portées contre lui sont "complètement fausses". L'affaire dure cinq mois, jusqu'à ce qu'un accord financier de plus de 20 millions de dollars soit conclu en janvier 1994, évitant au chanteur un procès au civil.

Loin d'être ignorée, cette première accusation déclenche une tempête médiatique "d'une violence inouïe", estime Stéphane Boudsocq (qui croit lui aussi en l'innocence du chanteur, en l'état actuel des preuves). "Sa grande erreur a été de ne pas avoir été jusqu'au procès, juge le journaliste. La vérité n'a jamais été clairement établie." A la signature de l'accord, les avocats de Michael Jackson ont insisté sur le fait qu'il n'était pas une reconnaissance de culpabilité. Mais l'affaire n'a jamais été jugée. C'est "le début des années les plus sombres pour Jackson et sa carrière, poursuit Stéphane Boudsocq. Une partie de l'opinion a mis un veto définitif à sa musique." Ses albums suivants se vendent moins (mais toujours beaucoup), sa santé semble décliner, sa vie est ponctuée d'épisodes étranges comme son mariage éclair avec Lisa Marie Presley, et son comportement est davantage scruté par la presse.

En 2003, un deuxième enfant, Gavin Arvizo, déclare avoir été agressé par Michael Jackson à Neverland. Quelques mois plus tard, le ranch est perquisitionné et le "King of pop" est arrêté, devant les caméras. Il est vite libéré sous caution, mais les images de lui menotté marquent l'opinion. Un procès se tient en 2005. Stéphane Boudsocq le couvre pour RTL. "Je peux vous dire qu'aux yeux des Américains, il était déjà condamné", assure le journaliste. Mais "très vite, on s'est rendu compte que le dossier de l'accusation ne tenait pas la route". En face, deux témoignages sont déterminants : ceux de Macaulay Culkin et Wade Robson, qui affirment avoir partagé le lit de Michael Jackson sans jamais avoir été agressés. Le jury acquitte la star de toutes les charges qui pesaient contre elle.

L'opinion publique, en revanche, n'est pas forcément convaincue. D'autant que peu avant les nouvelles accusations, un documentaire de la BBC, Living with Michael Jackson, avait donné une image plus claire que jamais de la proximité entre le chanteur et les enfants invités à Neverland. Face au journaliste Martin Bashir, il se justifie de dormir avec eux, même s'il assure s'allonger sur le sol : "Pourquoi ne peut-on pas partager son lit ? Le chose la plus aimante que l'on puisse faire est de partager son lit avec quelqu'un."

Michael Jackson dénoncera les méthodes du documentaire à sa diffusion. Depuis plusieurs albums déjà, la persécution est devenue un thème important de son œuvre, et il s'en prend aux médias et à ses détracteurs dans ses clips et ses chansons : "Il y a la faim dans le monde, pas assez à manger, donc il n'y a vraiment pas de temps à perdre à me faire trébucher", chante-t-il notamment sur un morceau de l'album Dangerous. "Il a une paranoïa qui ne fait qu'empirer avec le temps, au point que dans quasiment chaque album, il y a une chanson là-dessus", remarque Stéphane Boudsocq.