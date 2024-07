La cérémonie d'ouverture a fini en apothéose avec l'allumage de la vasque, située dans le jardin des Tuileries, et une performance de Céline Dion au haut de la tour Eiffel.

Une fin en apothéose. Après quatre heures de spectacle, humide à cause de la pluie qui est tombée sur la capitale, la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 a pris fin avec le traditionnel allumage de la vasque vendredi 26 juillet. Les derniers relayeurs ont été gardés secret jusqu'au bout et ce sont Marie-José Pérec et Teddy Riner qui ont eu cet honneur. Les deux champions ont reçu la flamme des mains du plus vieux champion olympique français, Charles Coste, né en 1924, avant d'entamer les derniers mètres vers la vasque située dans le jardin des Tuileries.

L'anneau de flammes de 7 mètres de diamètre, surmonté d’un ballon de 30 mètres de haut et 22 mètres de diamètre et dessiné par le designer français Mathieu Lehanneur, s'est ensuite envolé dans le ciel de Paris. Cette vasque se veut un hommage au premier vol en ballon à gaz gonflé à l'hydrogène, effectué par deux de ses inventeurs français, le physicien Jacques Charles et l'un des deux frères Robert, en décembre 1783. Son allumage a été suivi par une reprise de L'Hymne à l'amour d'Edith Piaf par Céline Dion en haut de la tour Eiffel.