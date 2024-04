Violences sexuelles : plus des trois quarts des signalements classées sans suite, d'après une étude de l'Institut des politiques publiques

La majorité des plaintes sont considérées comme "non poursuivables" par les parquets. La principale raison évoquée par l'étude est que l'infraction n'est pas suffisamment "caractérisée".

Alors que le nombre de plaintes pour violences sexuelles et conjugales augmente dans l'Hexagone. L'écrasante majorité de ces signalements sont classés sans suite faute de preuve, note une étude publiée mercredi 3 avril par l'Institut des politiques publiques (IPP). Entre 2012 et 2021, le taux de classement sans suite concerne 86% des plaintes pour violences sexuelles et 72% pour violences conjugales.

Ces plaintes sont classées sans suite, car considérées comme "non poursuivables". La principale raison "est que l'infraction est 'insuffisamment caractérisée", explique souligne l'autrice de l'étude Maëlle Stricot dans une note publiée sur le site de l'IPP. Cette décision de classement concerne plus d'une affaire de viol sur deux (59%) reçue par les parquets. Concernant les suites judiciaires, seuls 14% de suspects impliqués dans des affaires de violences sexuelles sont jugés et parmi eux, 13% sont reconnus coupables (27% pour les auteurs de violences conjugales), souligne la doctorante à l'Ecole d'Economie de Paris.

Une réponse pénale plus sévère

Ces faibles pourcentages s'expliqueraient par une hausse de signalements depuis #MeToo, notamment d'incidents anciens "qui sont plus difficiles à prouver et donc à poursuivre". Il existe un deuxième facteur explicatif d'après l'étude. L'augmentation du nombre d'affaires n'a pas entrainé une augmentation proportionnelle "des moyens financiers et humaines accordées à la justice".

Cette hausse du nombre de signalements s'est accompagné "d'une plus grande sévérité" dans la réponse pénale, en particulier dans les procédures rapides telles que les comparutions immédiates. Pour les affaires de harcèlement sexuel, les peines prononcées dans un tribunal correctionnel s'élèvent à 19,6 mois pour les violences sexuelles, 6,6 mois pour les violences conjugales et 7,7 pour les autres atteintes à la personne.