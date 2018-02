VIDEO. "J'ai été forcée d'épouser mon violeur, à l'âge de 11 ans" : cette victime américaine se bat contre le mariage des mineurs

"J'ai donné naissance à ma fille à l'âge de 10 ans. Et j'ai été forcée d'épouser mon violeur, à l'âge de 11 ans." Après une enfance qu'elle décrit comme normale, Sherry Johson a été violée par le pasteur de l'église, puis par le diacre de la paroisse. C'est lui qui, à 20 ans, met enceinte la petite fille. Un juge autorise alors le mariage… sans difficulté, puisqu'elle a un enfant.

Sur la photo du mariage, la petite fille sourit pourtant. "Oui... acquiesce Sherry. Je souris pour ne pas pleurer. Je suis complètement perdue. Je ne sais pas ce que je suis censée faire." Elle se revoit derrière le pupitre, quand l'officier de l'état civil lui tend le document. La fillette est même trop petite pour signer le papier. Elle doit faire le tour et s'installer sur une table basse.

"Ce que dit la loi, c'est que c'est OK..."

"Qu'est-ce qu'il a fait quand on a été mariés ? poursuit Sherry Johnson. Il a continué à me violer. Pour moi, c'est toujours un viol : je suis une enfant, et peu importe que ce soit avec le bon papier ! Mais ce que la loi dit, c'est que c'est OK…" Sherry devra passer neuf ans avec son agresseur avant d'obtenir le divorce.

"Et vous voyez que ça se passe ici, aux Etats-Unis d'Amérique ! Pas au Pakistan ou en Inde…" continue-t-elle. Grâce au combat de cette femme d'origine modeste, les choses vont pourtant changer en Floride. Comme dans 24 autres Etats américains, il n'y avait jusque-là pas d'âge minimum pour le mariage. Mais fin janvier 2018, le Sénat a voté une loi à l'unanimité, grâce à la ténacité de Sherry Johnson.

Extrait de "Mariée à 11 ans", un reportage de Jean-Karl Lambert à voir dans "Complément d'enquête" le 22 février 2018.