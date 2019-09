VIDEO. Le message du rappeur et acteur Common sur les agressions sexuelles

"Le fait que j'ai été abusé sexuellement dans mon enfance était quelque chose que j'avais enfoui." C'est sur le tournage d'un film évoquant les violences sexuelles sur les enfants que ce traumatisme a refait surface. "Pendant la répétition d'une scène, je me suis dit 'attends, ça m'est arrivé à moi aussi.'" Common a alors commencé à se confronter à ce souvenir, une démarche qu'il considère comme "personnelle".

Aujourd'hui, il veut en parler publiquement pour aider les victimes. "J'ai croisé beaucoup de personnes qui ont été maltraitées ou abusées sexuellement et je voyais à quel point leurs vies étaient douloureuses", confie-t-il

Apaiser la violence par la violence : un problème évitable

Selon Common, 70 % des personnes incarcérées ont subi des violences domestiques, sexuelles ou physiques en prison. L'artiste revient notamment sur l'histoire de Bobby G, ayant commis un meurtre après avoir été agressé sexuellement à l'âge de 8 ans : "À chaque fois qu'il montrait un signe de faiblesse, il passait pour le mec 'trop fragile' (…) Il voyait la violence comme un moyen d'être un homme."

Ainsi, Common aimerait que les victimes soient plus et mieux écoutées. "J'aimerais qu'elles se disent : ça m'est arrivé mais ça va. Je peux m'en sortir, je peux y arriver, je peux affronter la douleur sans l'éviter (…) devenir une meilleure version de moi-même, en ressortir plus grand."