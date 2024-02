Une enquête ouverte après la plainte pour viols de Judith Godrèche contre le réalisateur Benoît Jacquot

Une enquête préliminaire a été ouverte après la plainte pour viols sur mineure de l'actrice Judith Godrèche contre le réalisateur Benoît Jacquot, a annoncé le parquet de Paris mercredi 7 février, sollicité par l'AFP.

L'enquête "porte sur les infractions de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violences par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité, l'ensemble des faits dénoncés ayant eu lieu entre 1986 et 1992", ajoute le ministère public, précisant que les investigations ont été confiées à la Brigade de protection des mineurs (BPM).

Mercredi, sur France Inter, Judith Godrèche a annoncé avoir porté plainte contre Benoît Jacquot, qui l'a dirigée et a entretenu pendant plusieurs années une relation avec elle à partir de ses 14 ans. Dans la série Icon of French Cinema sur Arte, la comédienne et réalisatrice avait très récemment évoqué cette relation avec le cinéaste de 25 ans son aîné, qui aurait débuté au printemps 1986, alors qu'elle avait tout juste 14 ans, et se serait achevée au début des années 1990.