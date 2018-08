Quatre questions sur les accusations d'agression sexuelle visant Asia Argento

Selon des révélations du "New York Times", l'actrice italienne aurait versé de l'argent à l'acteur Jimmy Bennett pour le faire taire : le jeune homme l'accusait d'agressions sexuelles pour des faits remontant à l'année 2013.

Figure du mouvement #MeToo, elle est à son tour accusée. Selon des documents consultés par le New York Times et publiés dimanche 19 août, l'actrice et réalisatrice italienne Asia Argento a versé de l'argent à Jimmy Bennett, un acteur qui affirmait qu'elle l'avait agressé sexuellement à l'âge de 17 ans. Voici ce qu'il faut savoir pour comprendre cette affaire.

Comment les deux acteurs se sont-ils connus ?

Si les faits qui lui sont reprochés datent de mai 2013, Asia Argento a fait la connaissance de Jimmy Bennett près de 10 ans plus tôt, en 2004. À l'époque, le jeune acteur n'a que sept ans et sa carrière vient de débuter. Il a déjà fait quelques apparitions sur grand écran, notamment dans le film École paternelle, de Steve Carr, avec Eddy Murphy. Asia Argento, elle, réalise son deuxième long-métrage, Le Livre de Jérémie. Elle choisit Jimmy Bennett pour l'un de ses rôles principaux.

Dans ce film, Asia Argento joue une jeune femme impulsive, qui se prostitue pour des routiers sur des aires d'autoroutes, dans le sud des Etats-Unis. Elle déguise son fils, interprété par Jimmy Bennett, en petite fille, afin d'attirer plus de clients. Après ce tournage, l'acteur continue sa carrière, et rencontre un certain succès dans des films comme Otage (2005), Poséidon (2006), ou encore Star Trek (2009). Les années passent, mais il ne perd pas le contact avec Asia Argento.

Quelles étaient leurs relations ?

Après cette rencontre, les deux acteurs semblent être restés en bon terme. Selon le New York Times, Asia Argento était même devenue "un mentor" et une "figure maternelle" pour Jimmy Bennett.

L'impression de Jimmy sur cette situation était qu'une relation mère-fils était née de leur expérience sur le plateau.Gordon Sattro, avocat de Jimmy Bennettau "New York Times"

Sur les réseaux sociaux, il semble entretenir une relation familière avec Asia Argento : dans des échanges de photos sur Instagram ou sur Twitter, ils s'appellent "mère" et "fils", en référence à leurs rôles respectifs dans Le Livre de Jérémie. Sous un cliché publié par l'actrice en mai 2013 sur Instagram, elle écrit : "J'attends mon fils perdu depuis longtemps, mon amour Jimmy Bennett." Ce dernier commente "Je suis presque là ! Cinq minutes." C'est ce jour-là que l'acteur affirme avoir été agressé par Asia Argento.

Qu'est-il reproché à Asia Argento ?

D'après le récit du New York Times, Jimmy Bennett rejoint Asia Argento, accompagné d'un proche, dans la chambre d'un hôtel de Los Angeles, où elle demande à se retrouver seule avec lui. Asia Argento lui aurait fait boire de l'alcool, avant de l'embrasser et de "le pousser sur le lit". Elle lui aurait ensuite fait une fellation, puis l'aurait forcé à avoir "des rapports sexuels".

Plus tard ce jour-là, Asia Argento poste une photo d'eux sur Instagram : "C'est le plus beau jour de ma vie. Retrouvailles avec Jimmy Bennett", écrit-elle en guise de légende. Selon le récit du jeune homme relayé par le New York Times, il se serait alors senti "extrêmement confus, mortifié et dégoûté". Dans les jours qui suivent, l'actrice publie plusieurs photos et tweets en rapport avec leur rencontre. Un mois après l'agression, Jimmy Bennett envoie un tweet à Asia Argento : "Tu me manques maman !!!!", rapporte le New York Times.

Happiest day of my life reunion with @jimmymbennett xox Une publication partagée par asiaargento (@asiaargento) le 9 Mai 2013 à 1 :08 PDT

"Les souvenirs de cette journée ont refait surface récemment quand mademoiselle Argento a été propulsée sur le devant de la scène comme l'une des nombreuses victimes d'Harvey Weinstein", ont commenté les avocats du jeune homme dans les documents obtenus par le journal américain.

Jimmy Bennett déclare alors son intention de porter plainte, en demandant 3,5 millions de dollars de dommages et intérêts à l'actrice, pour "lui avoir infligé de manière intentionnelle une détresse émotionnelle, des pertes de salaire à la suite d'une agression sexuelle et voies de fait". En avril dernier, Asia Argento et Jimmy Bennett auraient finalement signé la version finale d'un accord, octroyant au jeune homme la somme de 380 000 dollars.

Que répond l'actrice ?

À ce jour, l'actrice n'a pas réagi. Sur les réseaux sociaux, la réalisatrice de 42 ans est muette depuis fin juillet. Le New York Times a indiqué avoir essayé de la joindre à plusieurs reprises avant la publication de son enquête, sans aucune réponse positive de sa part ou de ses agents et ses avocats. De son côté, Jimmy Bennett n'a pas non plus souhaité réagir directement dans les colonnes du journal.