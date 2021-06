Paris : un foyer pour les enfants victimes d'inceste ouvrira en 2022

La Ville de Paris va créer un foyer pour les enfants victimes d'inceste, un autre pour ceux co-victimes des violences infligées à leur mère, ainsi qu'un lieu d'accueil pour toutes les violences infantiles, selon un plan adopté vendredi 4 juin à l'unanimité en Conseil de Paris.

Le premier, qui doit ouvrir d'ici à la mi-2022 après un appel à projets en septembre, aura un budget de 2 millions d'euros et une trentaine de places d'hébergement pour "permettre une prise en charge mieux adaptée aux enfants victimes d'inceste", explique la mairie qui prend pour modèle la structure de l'association Docteurs Bru à Agen, le seul foyer de ce genre existant en France.

Un foyer pour les femmes et leurs enfants victimes de violences

Un autre foyer doit voir le jour à la même période à Paris pour prendre en charge "le plus en amont possible" les mères victimes de violences conjugales en même temps que leurs enfants co-victimes, explique la Ville de Paris qui possède la compétence départementale pour la protection de l'enfance (environ 400 millions de budget annuel).

Enfin, le plan présenté par Dominique Versini, ancienne Défenseure des enfants devenue adjointe à la maire PS Anne Hidalgo, prévoit la création d'une "maison des droits de l'enfant" qui réunira associations et professionnels du droit et de la santé. Ce "guichet unique" servira de lieu d'accueil, d'accompagnement et d'orientation pour les enfants, parents et professionnels confrontés à toutes les violences infantiles : harcèlement, violences en ligne, violences physiques, psychologiques ou sexuelles...