Paris : deux enquêtes sont en cours pour des soupçons de viol et agressions sexuelles à l'école d'art L'Atelier de Sèvres

Deux enquêtes ont été ouvertes sur des soupçons d'agressions sexuelles et de viol mettant en cause des enseignants de la célèbre école d'art L'Atelier de Sèvres à Paris, a rapporté le parquet de Paris lundi 20 décembre, confirmant une information de Mediapart (article payant). "Une enquête a été ouverte des chefs de harcèlement sexuel et agressions sexuelles en août 2019" et les investigations ont été confiées au 3e district de police judiciaire (DPJ), a précisé le parquet, sollicité par l'AFP. Une autre enquête, confiée au 1er DPJ, "du chef de viol a été ouverte en avril 2021", a ajouté le parquet, précisant que les deux enquêtes étaient "toujours en cours".

Selon Mediapart, l'école privée avait lancé en avril et mai 2019 une enquête "après le départ, en 2018, de la direction d'alors de L'Atelier de Sèvres" et recueilli "les témoignages d'une dizaine d'élèves". Cinq professeurs avaient été mis à pied, puis quatre renvoyés de l'école en juillet 2019 pour "faute grave", selon le média d'investigation. Trois d'entre eux ont engagé une procédure aux prud'hommes, est-il souligné. Dans une déclaration transmise à l'AFP, l'actuel directeur de l'établissement privé, Yann Fabès, a confirmé qu'une enquête interne avait été conduite en 2019, que les faits avaient été signalés à la justice et "les enseignants impliqués" licenciés.