Le président du prix Pulitzer se met en retrait après des accusations de harcèlement sexuel

Il cède son poste, le temps d'une enquête indépendante sur les accusations qui le visent. Le président du prestigieux prix Pulitzer, l'écrivain Junot Diaz, s'est mis en retrait de ses fonctions, jeudi 10 mai, après avoir été accusé de harcèlement sexuel par une journaliste, Zinzi Clemmons.

Ces accusations ont débuté lors d'un salon organisé à Sydney (Australie), le 4 mai. La journaliste a abordé Junot Diaz au sujet d'un incident qui aurait eu lieu entre eux six ans plus tôt, relatent plusieurs médias. Dans un message publié plus tard sur Twitter, elle a affirmé que l'écrivain, âgé de 49 ans, l'avait à l'époque embrassée de force.

"Je suis loin d'être la seule à qui il ait fait ça", a écrit Zinzi Clemmons. Celle-ci était étudiante à l'université de Columbia, à New York, au moment des faits. "Je refuse d'être silencieuse plus longtemps", a-t-elle expliqué.

As a grad student, I invited Junot Diaz to speak to a workshop on issues of representation in literature. I was an unknown wide-eyed 26 yo, and he used it as an opportunity to corner and forcibly kiss me. I'm far from the only one he's done this 2, I refuse to be silent anymore.