Le photographe de mode Bruce Weber accusé d'agression sexuelle

Après Terry Richardson, rattrapé par le scandale planétaire de harcèlement et d'agressions sexuelles, un autre grand nom de la photographie de mode est accusé d'avoir abusé d'un jeune mannequin : Bruce Weber. Le photographe de 71 ans est connu pour avoir travaillé pour le magazine Vogue et avoir aidé à forger l'image de marques comme Calvin Klein, Ralph Lauren et Abercrombie & Fitch.

"Jusqu'où veux-tu aller ?"

Selon la plainte déposée vendredi 1er décembre devant la Cour suprême de l'Etat de New York, Bruce Weber aurait abusé de Jason Boyce en décembre 2014, lors d'une séance photo dans son studio à Manhattan. Il aurait demandé au jeune homme de 28 ans de se dévêtir avant de procéder à des attouchements et de l'obliger à l'embrasser. "Avec juste de la confiance, tu pourrais vraiment aller loin (...) Jusqu'où veux-tu aller ? Quelles sont tes ambitions ?" lui aurait murmuré le photographe.

La plainte affirme que Bruce Weber "a eu un comportement similaire avec d'autres mannequins masculins" qui lui auraient été envoyés par Soul Artist, l'agence de Jason Boyce. La plainte vise également cette agence de mannequinat et son patron, Jason Kanner. Jason Boyce réclame des dommages-intérêts, invoquant le "trouble émotionnel" causé et des "pertes économiques" après son retrait de l'industrie de la mode.