L'ONG Médecins sans frontières a recensé 24 cas de harcèlement ou d'abus sexuels en 2017

Dix-neuf personnes employées par l'ONG ont été licenciées après ces signalements, a précisé l'organisation.

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé, mercredi 14 février, avoir été confrontée à 24 cas de harcèlement ou d'abus sexuels en 2017 parmi ses employés. Sur 146 plaintes ou alertes reçues par la direction de l'organisation, qui compte 40 000 employés permanents dans le monde, "40 cas ont été identifiés comme des cas d'abus ou de harcèlement au terme d'une investigation interne". "Sur ces 40 cas, 24 étaient des cas de harcèlement ou d'abus sexuels", a déclaré MSF dans un communiqué.

"Les signalements d'abus en augmentation"

Sur ces 24 cas, dix-neuf personnes ont été licenciées, a ajouté l'organisation, dont le siège est situé à Genève (Suisse). "Dans les autres cas, les employés ont été sanctionnés par des mesures disciplinaires ou des suspensions", précise le communiqué.

Selon MSF, les 24 cas signalés n'incluent toutefois pas "les cas directement gérés par les équipes sur le terrain et non signalés au siège" opérationnel à Paris. Le nombre effectif de cas de harcèlement ou d'abus sexuels peut donc être potentiellement plus élevé. "Bien que les signalements d'abus soient en augmentation régulière, MSF est consciente que les abus en son sein sont sous-rapportés", reconnaît l'association.