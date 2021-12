L'acteur James Franco reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec des étudiantes de son école de théâtre

James Franco a reconnu, dans une interview au podcast américain de l'éditeur Jess Cagle, mercredi 22 décembre, avoir eu des relations sexuelles avec des étudiantes de l'école de cinéma qu'il avait co-fondée et qui est aujourd'hui fermée. Agé de 43 ans, l'acteur connu pour ses rôles dans la Spider-Man de Sam Raimi et 127 Heures, admet que "c'était mal" même si ces relations étaient "consenties" selon lui.

