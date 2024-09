"Le terrible pécheur, c'est [le pape], l'abbé Pierre, c'est un malade", répond l'association La Parole libérée au pape François

"Le terrible pécheur, c'est [le pape], l'abbé Pierre, c'est un malade", tacle samedi 14 septembresur franceinfo François Devaux, fondateur de l'association "La Parole libérée", répondant ainsi au souverain pontife qui avait estimé que le fondateur d'Emmaüs, accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles, était "un terrible pêcheur". Le pape s'est exprimé vendredi dans l'avion qui le ramenait d'une tournée en Asie du Sud-Est et Océanie. Il a précisé que le Vatican avait appris les accusations d'agressions sexuelles visant l'abbé Pierre après la mort de ce dernier. "Il n'est pas digne de confiance", réagit François Devaux. "On est dans l'ultime trahison de la vie et des plus faibles", a-t-il dénoncé.

à lire aussi ENQUÊTE. Quand l’abbé Pierre menaçait ceux qui dénonçaient ses agissements

franceinfo : Croyez-vous le pape quand il dit avoir pris connaissance des faits après la mort de l'abbé Pierre ?

François Devaux : Je crois qu'il n'est pas digne de confiance. On a envoyé douze courriers au pape, dont au moins deux lui ont été remis en mains propres et il n'a jamais répondu à aucun de courriers. Le terrible pécheur, c'est lui, l'abbé Pierre, c'est un malade. La préconisation de Jésus-Christ pour ces choses-là, c'est la meule de foin et à la baille ! Il ne faudrait pas tout mélanger. On est dans l'ultime trahison de la vie et des plus faibles. Il serait temps qu'on tourne les talons de cette institution.

Vous comprenez cet immobilisme ?

On est très, très loin de la tolérance zéro qui est prônée. Il faut savoir que le pape a refusé de rencontrer la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (CIASE) présidée par Jean-Marc Sauvé qui a révélé que 200 000 à 300 000 victimes étaient encore en vie en France. Ça suppose plusieurs millions à travers le monde. C'est l'enquête la plus aboutie qui a été faite à travers le monde parce qu'il y a trois rapports de recherche et cette commission pluridisciplinaire a enquêté sur la causalité de ces choses-là.

Le plus grand problème du pape, c'est les violences sexuelles au sein de son institution. Il s'est fait l'économie de rencontrer cette commission pour comprendre d'où venait le problème. Il y a des causalités qui sont bien particulières dans l'Église catholique. La majorité des victimes sont des petits garçons. Ça suffit à comprendre qu'il y a une problématique propre à l'Église catholique.

L'Église ouvre ses archives sur l'abbé Pierre, 75 ans avant la date prévue. Il y a des signaux qui sont envoyés. C'est positif, selon vous ?

Si l'Église n'avait plus peur de la transparence, ce n'est pas les archives sur l'abbé Pierre seules qu'elle ouvrirait, c'est sur tous les faits d'agressions sexuelles. La commission Sauvé a recensé des milliers auteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a un symbole et des victimes qui prennent la voix qu'il faut nettoyer ça et faire pseudo œuvre de transparence. Il y a un vrai travail de fond. Tout ça a été érigé clairement par la commission il y a déjà trois-quatre ans. On parle de la confession pleine et entière pour absoudre un péché, là on en est quand même très très loin.

Le pape François annonce qu'il va rencontrer des victimes d'abus sexuels en Belgique. C'est un geste fort pour vous ?

J'ai été en contact avec un petit millier de victimes à travers le monde. Je suis allé au Chili. On a quand même œuvré sur ce sujet-là pendant des années. Des victimes qui ont rencontré le pape, j'en connais trois, c'est les Chiliens. Les autres, je ne les connais pas. Je n'en ai jamais entendu parler. Pourtant, j'ai été en contact avec des gens à travers le monde entier et on a mis en place des actions à travers le monde entier. C'est toujours pareil, une fois qu'on est acculé... c'est exactement ce que fait le pape. Maintenant qu'on s'est fait gauler, il faut être transparent. C'est un peu facile et c'est très loin de la théologie et de l'enseignement de Jésus-Christ.