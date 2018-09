Gironde : un ancien médecin condamné à 15 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur des patientes et une fillette

Un ancien médecin de Gironde a été condamné vendredi à 15 ans de prison ferme pour des viols et des agressions sexuelles sur des patientes et sur une fillette de son entourage, rapporte France Bleu Gironde. L'homme était en détention provisoire depuis plus de trois ans.

La cour d'assises de la Gironde. (STEPHANE LARTIGUE / MAXPPP)