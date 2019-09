Condamnation de Sandra Muller : cette décision est "importante", "elle fixe les limites sur ce qu’on a le droit de dire et de faire", selon Éric Brion

Éric Brion dit avoir perdu son travail, sa compagne et des amis en raison de sa dénonciation sur les réseaux sociaux par Sandra Muller comme "harceleur sexuel".

La condamnation de Sandra Muller pour diffamation par le tribunal correctionnel de Paris ce mercredi 25 septembre est une décision "importante parce qu’elle fixe les limites sur ce qu’on a le droit de dire et de faire", a réagi Éric Brion contacté par franceinfo. Il était accusé par l'initiatrice du mouvement #balancetonporc de "harcèlement sexuel", lors d'une soirée à Cannes en 2012. Il se dit "soulagé".

"Deux ans que je vis avec la pancarte 'harceleur sexuel'"

"Ça fait deux ans que je vis avec cette pancarte 'harceleur sexuel au travail', donc je suis extrêmement soulagé que la vraie justice, celle qui se rend dans les tribunaux, pas celle des réseaux sociaux dise que non, je ne suis pas un harceleur sexuel au travail, que les propos tenus à mon encontre étaient lourdement diffamatoires. J’ai eu une vraie décision de justice et pas une condamnation unilatérale décrétée par Twitter, Facebook et par tous les gens contre lesquels je n’ai pas pu me défendre", a poursuivi l'ancien directeur général de la chaîne de télévision Equidia.

Sur les réseaux sociaux, on ne peut pas se défendre. On est étrillé, massacré.Éric Brionà franceinfo

"Ça fait deux ans que je ne travaille presque pas, que j’ai perdu des amis, ma compagne est partie il y a presque deux ans. Ça a été d’une violence extrême. Les insultes, les menaces et puis l’acharnement de Sandra Muller pendant des mois", explique Éric Brion. "Je suis pour ce mouvement mais, ce que j’ai traversé, c’est une dérive de #balancetonporc", a déploré Eric Brion. Ce jugement est "une décision importante pour notre société".