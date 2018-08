Accusations de viol : le chanteur Saad Lamjarred "conteste vigoureusement les faits" assure son avocat

Le chanteur marocain est mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. "Aucun élément matériel ne montre qu'il y ait eu violence ou contrainte", affirme maître Jean-Marc Fedida.

Le chanteur marocain Saad Lamjarred, mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire mardi 28 août, "conteste vigoureusement les faits et ne reconnaît aucune espèce de violence", a indiqué à franceinfo son avocat, Me Jean-Marc Fedida.

Saad Lamjarred a rencontré une jeune femme dans une boîte de nuit de Saint-Tropez (Var), dans la nuit de samedi à dimanche. Il l'a invitée dans sa chambre d'hôtel et a eu avec elle "une relation sexuelle consentie", selon son avocat. "Aucun élément matériel ne montre qu'il y ait eu violence ou contrainte", explique-t-il.

Le parquet de Draguignan fait état d'une version contradictoire de la jeune femme qui accuse le chanteur de viol. Saad Lamjarred a interdiction de quitter la France et d'entrer en contact avec la victime. Il a dû fournir une caution de 150 000 euros.