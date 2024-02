Accusation de viol de Judith Godrèche : le festival "Viva il cinema !" de Tours annule la venue de Jacques Doillon

À Tours, le festival "Viva il cinema !" qui commence le 21 février, devait accueillir Jacques Doillon en tant que président du jury pour la 10e édition cette année. L'événement a finalement annulé la venue du réalisateur après avoir appris que Judith Godrèche a porté plainte contre lui, l'accusant de viol sur mineur, indique France Bleu Touraine jeudi 8 février.

"C'est une décision collective", a expliqué Bruno Lavillatte, le président de l'association qui gère le festival tourangeau. "C'est contraire aux valeurs que ce festival défend", a-t-il ajouté. Quelques heures plus tôt sur France Inter jeudi matin, Judith Godrèche a accusé le réalisateur Jacques Doillon de lui avoir fait "la même chose" que Benoît Jacquot, qui a 25 ans de plus qu'elle et qui a entretenu durant plusieurs années une relation avec l'actrice à partir de ses 14 ans.

Quand on lui demande lors de l'interview sur France Inter si Jacques Doillon a abusé d'elle, l'actrice acquiesce. Selon son récit, les faits ont eu lieu au moment du tournage du film de Jacques Doillon "La Fille de quinze ans", sorti en 1989. Judith Godrèche a "15 ans" à l'époque et vit avec Benoît Jacquot. Elle explique que celui-ci est "flatté parce qu'il a un truc que les autres veulent". Et Jacques Doillon veut "la même chose".

Jacques Doillon "réfute avec force" ces accusations

Dans le film de Jacques Doillon, Judith Godrèche joue le personnage principal, aux côtés de Melvil Poupaud. Ce qui s'est passé "dans la maison de Jane [Birkin, compagne à l'époque du cinéaste], dans le bureau de Doillon, ça, personne ne l'a vu et je n'en ai parlé à personne", précise-t-elle. Mais ensuite, "sur le tournage, c'était hallucinant". Jacques Doillon "a viré l'acteur [qui devait jouer le rôle du père de Melvil Poupaud] et s'est mis à la place. Et puis tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. J'enlève mon pull, je suis torse nu, et il me pelote, et il me roule des pelles."

Me Marie Dosé, l'avocate de Jacques Doillon, annonce que le réalisateur de Rodin, Ponette ou Le petit criminel, "réfute avec force" ces accusations, qu'il "découvre par voie de presse". Jacques Doillon a "hâte de s'expliquer devant la justice", a ajouté son conseil.