DIRECT. Centenaire du 11-Novembre : Emmanuel Macron rend hommage aux 12 000 morts de la "guerre des mines"

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron poursuit mardi 6 novembre son périple du centenaire de fin de la Grande Guerre, des Eparges (Meuse), théâtre d’une bataille éponyme en 1915, aux champs de bataille de Verdun, avant de rejoindre à Reims (Marne) le président de la République du Mali Ibrahim Boubacar Keita pour un hommage aux forces africaines.

Eparges et Verdun. La crête des Eparges est le théâtre de violents combats le 17 février 1915, et fait souvent rage sous terre : on l'appelle, la "guerre des mines". On compte 12 000 morts dans les deux camps. Mardi matin, le président de la République se recueillera devant la statue de Maurice Genevoix, avant de prononcer un discours en hommage à l'écrivain, auteur d'un récit saisissant : Ceux de 14. Puis le chef de l’Etat se rendra dans l’Ossuaire de Douaumont, lieu incontournable de la bataille de Verdun, qui abrite les ossements de 130 000 soldats français et allemands.

L'armée noire à l'honneur. La journée se terminera à Reims, en compagnie du président malien Ibrahim Boubacar Keita, pour un hommage aux forces africaines, et les quelque 200 000 soldats noirs des colonies françaises d’Afrique, qui ont combattu pour la plupart dans les rangs des tirailleurs sénégalais.