Alsace : le drapeau Rot un Wiss, utilisé par les autonomistes, hissé illégalement sur la cathédrale de Strasbourg

Les Strasbourgeois ont découvert dimanche matin un drapeau alsacien rouge et blanc flottant tout en haut de la cathédrale de la ville. L'État, propriétaire de l'édifice, va porter plainte.

Le drapeau alsacien Rot un Wiss, un des symboles utilisés par les autonomistes et régionalistes, a été hissé illégalement dimanche sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg, rapporte France Bleu Alsace.

L'étendard rouge et blanc a probablement été hissé dans la nuit. Les tailleurs de pierre de la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame et les pompiers se sont mobilisés pour le retirer dans la matinée. L'État, propriétaire de la cathédrale, va porter plainte. On ne sait pas pour le moment qui a hissé ce drapeau.

C'est illégal et très dangereux pour ceux qui sont montés, et pour les passants.Alain Fontanel, 1er adjoint au maire de Strasbourgà France Bleu Alsace

"C'est aussi choquant en ce 11-Novembre, jour de centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, jour de mémoire et de respect, et non pas de revendication et d'action politique, poursuit Alain Fontanel. Il y a erreur sur la méthode, le lieu et le moment", a-t-il déclaré.