Fête des mères : tour d'horizon en chiffre des meilleurs et des pires cadeaux

Ce dimanche 29 mai, c'est la fête des mères. Elles sont 18 millions en France. L'occasion pour les plus jeunes de faire un joli dessin, ou d'offrir un collier de nouilles. Les plus grands, eux, casseront leur tirelire : 60 euros en moyenne, soit un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros. En tête des cadeaux, on retrouve les fleurs, qui représentent 28% des achats. Viennent ensuite le parfum (11%), puis un repas au restaurant ou un bijou (8%).

Les pires et meilleurs cadeaux pour la fête des mères

Parmi les pires cadeaux aux yeux des mamans, elles citent le fer à repasser et l'aspirateur. Leur choix se porte davantage sur un bon pour un spa. Enfin, attention, toutes les mamans ne sont pas fêtées le même jour. En Belgique, en Espagne, ou encore aux États-Unis, c'est le 8 mai qu'on les célèbre. Au Luxembourg, c'est le 12 juin.