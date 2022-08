Violences conjugales : un policier jugé à Paris pour des insultes, des coups et des étranglements sur sa compagne

L'homme a déjà été condamné à six mois de prison avec sursis et a été placé sous contrôle judiciaire en mars dernier. Son arme ne lui a pas été retirée.

Un policier de l'office anti-stupéfiants est jugé mardi 30 août devant le tribunal correctionnel de Paris pour des violences conjugales sur celle qui était alors sa compagne entre 2019 et 2021. La victime espère que le tribunal prononcera au moins une interdiction de port d'arme car le fonctionnaire détient toujours son arme de service, explique son avocate à franceinfo.

Cette cadre parisienne de 41 ans dit avoir enduré deux années de cauchemar pendant lesquelles elle a reçu des coups de poings, subi une dizaine d'étranglements et a été la cible d'insultes et d'humiliations. Elle raconte par exemple que Fabien R. l'a tirée par les cheveux et que des passants, témoins de la scène, avaient prévenu les gendarmes.

Porte plainte en 2022

Ils rompent en juin 2021 mais la victime craint de déposer plainte. Elle se dit harcelée par son ex-compagnon. Elle passe finalement à l'acte en 2022, après la mort en janvier d'Amanda Glain sous les coups d'Arnaud B., policier lui aussi. Lorsqu'elle dépose plainte, elle explique aux forces de l'ordre qu'elle s'était sentie "comme figée, paralysée" en raison du métier de son ex-compagnon. Cette profession a été "un frein supplémentaire au dépôt de plainte parce qu'il a des relations dans la police, il connaît le système, il sait comment se défendre, il peut se venger aussi plus facilement puisqu'il est détenteur d'une arme", explique l'avocate de la plaignante, Me Pauline Rongier, à franceinfo.

Dans des échanges par SMS, le suspect concède avoir asséné plusieurs coups à son ex-compagne. Il lui écrit notamment : "Je ne minimise pas mes actes (…), je suis un danger pour toi mais je t'aime (…), je suis désolé, je vais me soigner." Malgré cela, pendant sa garde à vue, il a contesté les faits dont il est accusé et a parlé plutôt de "violences réciproques provoquées par les crises d'hystérie et de jalousie de son ex-compagne [qui cherche à présent à] lui pourrir la vie", selon lui.

Pas encore d'interdiction du port d'arme

L'homme a déjà été condamné à six mois de prison avec sursis et a reçu un blâme il y a trois ans pour des violences illégitimes dans le cadre de ses fonctions de policier. Il a été placé sous contrôle judiciaire en mars dernier, après les accusations de son ex-compagne, mais le juge des libertés et de la détention ne lui a pas retiré son arme, alors la plaignante craint des représailles. Elle espère que le tribunal correctionnel de Paris prononcera une interdiction de port d'arme.

"C'est impensable que cet homme accusé de violences sérieuses sur son ex-compagne et qui a été condamné pour violences policières conserve son arme. C'est une aberration judiciaire. On ne peut pas endiguer le fléau des féminicides en continuant à ne pas protéger les femmes qui dénoncent des violences dans leurs relations", s'agace Me Pauline Rongier. L'avocate du suspect n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de franceinfo.