Une marche à Paris pour dénoncer "l'inaction du gouvernement" face aux féminicides

Plusieurs centaines de personnes ont participé, vendredi 25 juin dans la soirée, à une marche à Paris pour dénoncer "l'inaction du gouvernement" en matière de lutte contre les féminicides. Réunies autour de pancartes "Silence, ils nous tuent", "Pas une de plus", ou "Plaintes ignorées, femmes tuées", les manifestants (en grande majorité des femmes) ont défilé de la place du Châtelet à l'Opéra.

"Le fait est qu'on constate une recrudescence des féminicides ces dernières semaines, dans l'indifférence totale du gouvernement et le mépris", a dénoncé une membre de Collages féminicides Paris, un des collectifs organisateurs. Elle a réclamé "davantage de moyens pour plus de téléphones grave danger, de bracelets anti-rapprochement et des formations". Pour elle, l'objectif de la marche était aussi "de rendre visible des survivantes et des familles de victimes", et que les femmes "se réapproprient la rue".

Annie, Gloria, Aurélie, Chahinez, anonyme septuagénaire... En tête du cortège, des militantes portaient des pancartes blanches avec les noms en lettres noires des victimes de violences faites aux femmes ou de féminicides survenus en 2021. D'autres réclamaient "grâce pour Valérie Bacot", condamnée vendredi soir à une peine symbolique pour le meurtre de son mari violent et proxénète, et ressortie libre du tribunal. Les féminicides avaient connu en 2019 une forte augmentation, avec 146 décès recensés (25 de plus qu'en 2018). En 2020, selon les chiffres du ministère de la Justice, 90 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint.