Seine-Saint-Denis : un homme soupçonné d'avoir tué sa compagne et un enfant, placé en garde à vue

La femme de 29 ans et la fille de 2 ans et demi sont mortes après avoir reçu de nombreux coups de couteaux. La sœur du suspect a également été gravement blessée.

Un homme soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche sa compagne et un enfant dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 janvier, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a été placé en garde à vue, a appris l'AFP auprès du parquet de Bobigny. La femme de 29 ans et la fille de 2 ans et demi sont mortes après avoir reçu de nombreux coups de couteaux, selon une source judiciaire à France Télévisions.

La sœur de l'auteur présumé des deux meurtres, âgée d'une vingtaine d'années, a elle aussi reçu des coups de couteaux et a sauté par la fenêtre du deuxième étage de l'immeuble pour s'enfuir. Elle est actuellement hospitalisée en urgence absolue.

Agé de 29 ans, le suspect a pris la fuite après les faits mais a eu un accident de la route. Il a été conduit à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour homicide sur conjoint et ascendant et pour tentative d'homicide.