Paris : une enquête ouverte pour homicide volontaire après la découverte des corps de deux femmes dans un appartement du XXe arrondissement

Les policiers sont intervenus pour tapage nocturne et ont découvert, en entrant dans le logement, le corps de deux femmes ensanglantées. L'une était déjà morte, l'autre a succombé à ses blessures un peu plus tard.

Une enquête est ouverte pour homicide volontaire, confirme mercredi 30 septembre le parquet de Paris à franceinfo après la découverte des corps de deux femmes dans un appartement du XXe arrondissement de la capitale.

Il était environ 19h20 quand la police a été contactée pour tapage nocturne régulier dans un appartement de la rue Bisson, dans le XXe arrondissement de Paris. Arrivés sur place, les pompiers et les policiers découvrent les corps ensanglantés de deux femmes. La première est morte et la seconde en arrêt cardiovasculaire. Elle décédera un peu plus tard, malgré les soins apportés, précise la police.

Un auteur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. L'enquête confiée au 2e district de la police judiciaire (DPJ), en charge des arrondissements de l'est et du nord de la capitale.