Féminicide à Hayange : le suspect a été mis en examen pour "homicide par conjoint" et incarcéré, annonce le procureur

L'homme soupçonné d'avoir tué sa jeune compagne de 22 ans Stéphanie Di Vincenzo à Hayange (Moselle) dans la nuit de dimanche à lundi, a été mis en examen et écroué mercredi 26 mai, a annoncé à l'AFP le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri. Le ressortissant serbe, âgé de 23 ans, a été mis en examen pour "homicide par conjoint" et placé en détention, a précisé le magistrat. Une femme d'une quarantaine d'années chez qui il avait été interpellé lundi lors de sa fuite a été mise en examen pour "soustraction d'un criminel à l'arrestation ou au recherches" et placée sous contrôle judiciaire, a-t-il ajouté.

Après s'être concerté avec Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, et Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé plus tôt sur Twitter l'ouverture d'une "mission d'inspection de fonctionnement pour faire toute la lumière suite au terrible féminicide d'Hayange". L'Inspection générale de l'administration et l'Inspection générale de la justice devront déterminer les circonstances qui ont conduit au meutre.