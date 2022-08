Dordogne : une femme de 52 ans retrouvée morte à son domicile, son conjoint placé en garde à vue

Le mari a lui-même prévenu les secours et avoué avoir tué sa femme. Il connaît déjà une condamnation judiciaire pour un vol en 2016.

Une femme de 52 ans a été retrouvée morte, tuée d'une vingtaine de coups de couteau à Boulazac (Dordogne) dans la soirée du 30 août, selon les informations communiquées mercredi 31 août par le parquet de Périgueux à France Bleu Périgord. Le conjoint de la victime, âgé lui aussi de 52 ans, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Périgueux. C'est lui-même qui a prévenu les secours et qui a avoué avoir tué sa femme. La victime est morte après l'arrivée des secours au domicile du couple. Le suspect a été interpellé plus tard alors qu'il avait quitté la maison. Il été placé en garde à vue vers 20h.

Déjà condamné pour vol en 2016

Le parquet de Périgueux a ouvert une enquête pour "homicide aggravé par conjoint et avec arme". D'après la procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar, le quinquagénaire connaît déjà une condamnation judiciaire pour un vol en 2016. Il n'avait jamais été condamné pour violences conjugales.

Selon le parquet, le couple était marié depuis plusieurs années. Aucun enfant n’était présent au domicile lors des faits. "Les auditions et investigations débutent afin de comprendre les circonstances ayant conduit à ce drame", précise-t-il.