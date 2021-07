Disparition de Delphine Jubillar : les avocats de Cédric Jubillar dévoilent de nouveaux éléments troublants

Une audience a eu lieu mardi 6 juillet au tribunal de Toulouse (Haute-Garonne) pour décider si Cédric Jubillar, le mari de l'infirmière disparue en décembre 2020 et principal suspect, peut être remis en liberté, sous contrôle judiciaire. Les avocats ont apporté de nouveaux éléments qui ont jeté le trouble.

Cédric Jubillar, actuellement en détention provisoire, était devant le tribunal de Toulouse (Haute-Garonne), mardi 6 juillet. Ses avocats ont demandé la remise en liberté sous contrôle judiciaire du principal suspect dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubillar. "On a eu l'impression d'assister à un premier procès de Cédric Jubillar, puisque pendant deux heures, les avocats de la défense ont voulu démonter point par point chaque élément d'un puzzle judiciaire qu'ils estiment trop fragile et destiné à faire de Cédric Jubillar un coupable idéal", explique la journaliste Marie-Candice Delouvrié, en direct du palais de justice de Toulouse pour le 13 Heures de France 2, mardi. Ses avocats l'ont présenté devant la cour "non pas comme un homme féminicide, violent, mais comme un homme broyé", ajoute la journaliste de France Télévisions.

Un homme s'accuse dans un SMS

Les avocats du mari de Delphine Jubillar ont également apporté un nouvel élément qui a jeté le trouble : un SMS envoyé fin décembre 2020 par un homme à son ex-compagne qui se serait accusé du meurtre de la mère de famille de 33 ans, affirmant l'avoir enterrée. "L'enquête nous dira si cet élément est important, mais ce qui est sûr, c'est que cette audience s'est terminée dans un contexte plus serein qu'elle n'avait démarré", selon Marie-Candice Delouvrié. La décision devrait être rendue au plus tard jeudi 8 juillet.