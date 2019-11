Ce que l'on sait de l'enquête sur le féminicide d'Oberhoffen-sur-Moder

Dimanche 10 novembre à Oberhoffen-Sur-Moder (Bas-Rhin), Sylvia Walter est morte chez elle, poignardée à plusieurs reprises par son mari. Quelques minutes avant sa mort, elle a appelé sa fille à l'aide. Cette dernière, qui a vu sa mère mourir sous ses yeux, dénonce le temps d'intervention des gendarmes.

L'homme de 58 ans soupçonné d'avoir tué de plusieurs coups de couteaux sa compagne, dimanche 10 novembre à Oberhoffen-sur-Moder, dans le Bas-Rhin, a été mis en examen pour meurtre sur conjoint mardi 12 novembre et placé en détention, a indiqué la procureure de Strasbourg dans un communiqué.

Une dispute qui tourne au drame

Dimanche vers 23h, la victime, Sylvia Walter, âgée de 40 ans, appelle sa fille Stella Guitton au téléphone alors qu'elle se trouve sous la menace de son mari, Jacqui Walter. Un appel à l'aide glaçant racontée par Stella Guitton au micro de France Bleu Alsace. "Ma mère m’a appelée cette nuit (dimanche) à 23h pour me dire à l’aide, qu’il avait de nouveau et encore une fois caché un couteau. J’ai entendu crier, je suis partie dans ma voiture."

Des blessures au couteau

Immédiatement, Stella Guitton appelle les gendarmes et se rend au domicile de sa mère. Sylvia Walter, victime de plusieurs coups de couteaux, meurt dans les bras de sa fille. D'après le parquet de Strasbourg, les personnels de secours n'ont rien pu faire, et ont constaté le décès de la victime, "dont le corps se trouvait à l'extérieur de l'habitation commune, à proximité immédiate de la baie vitrée du salon."

Un temps d'intervention des gendarmes qui pose question

Quelques heures après le drame, la fille de la victime met en cause les gendarmes, qui ont mis selon elle trop de temps à intervenir. Juste avant de partir pour tenter de secourir sa mère, Stella Guitton a en effet appelé les gendarmes. "J’ai téléphoné à la gendarmerie qui m’a dit 'on arrive'. J’habite à Bischwiller. La gendarmerie est à Bischwiller. J’ai mis trois minutes à venir jusqu’à chez ma mère. Eux n’étaient pas là avant quinze voire trente minutes", a-t-elle expliqué, soulignant que les pompiers, qu'elles a appelés une fois sur place, sont arrivés plus tôt que les gendarmes.

"J’ai eu le temps de défoncer la porte, d’être menacée par mon beau-père, d’appeler les pompiers, de voir ma mère mourir par quatre coups de couteau, trois dans le cou et un dans le ventre. J’ai vu des gyrophares, c’était les pompiers qui n’osaient pas s’interposer puisqu’il était armé. La gendarmerie n’était toujours pas là", a-t-elle précisé.

Féminicide à Oberhoffen-sur-Moder : "Personne n'a voulu nous écouter". Stella témoigne après avoir vu mourir sa mère dimanche soir.

► https://t.co/ZqIFlmcK7L pic.twitter.com/mMqCEAJaL9 — France Bleu Alsace (@bleualsace) November 11, 2019

De son côté, le parquet de Strasbourg indique que le centre opérationnel de la gendarmerie de Strasbourg avait été informé d'une dispute au domicile du couple un peu après 23 heures dimanche, et avait sollicité "immédiatement l'intervention des militaires de la brigade territoriale autonome (BTA) de Bischwiller". "Ces derniers", précise encore la procureure de la République, "apprenaient à 23h19 l'issue dramatique de cette dispute".

La porte-parole de la gendarmerie nationale, Maddy Scheurer, avait confirmé plus tôt mardi sur franceinfo que les gendarmes avaient mis "15 à 20 minutes" à se rendre sur place, évoquant un "délai d'intervention de nuit habituel" et rappelant que le temps d'intervention pouvait dépendre du nombre de sollicitations des gendarmes, nombreuses cette nuit-là dans le département, selon elle.

Pourquoi les gendarmes de Bitschwiller, ville située à trois minutes de Oberhoffen-sur-Moder, ont-ils mis 20 minutes à intervenir ? La porte-parole de la gendarmerie a renvoyé vers l'enquête en cours, diligentée par le parquet de Strasbourg. "C'est cette enquête qui déterminera ensuite pour quelles raisons les gendarmes sont arrivés au bout de 20 minutes", a dit Maddy Scheurer, lâchant tout de même que c'était "pour de bonnes raisons", sans plus de détails.

Le suspect était convoqué au tribunal après une plainte en octobre

Le parquet de Strasbourg a confirmé mardi que Sylvia Walter avait porté plainte en octobre dernier pour "des disputes et des violences légères sans ITT établie sur fond d'alcool depuis plusieurs mois" et pour "des menaces de dégradations de son véhicule proférées en juillet dernier". Selon la procureure de la République de Strasbourg, le mis en cause était d'ailleurs convoqué au tribunal pour une audience prévue en décembre 2019 pour "menaces de dégradations", les investigations réalisées n'ayant pas permis de caractériser les autres infractions.