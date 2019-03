Retraites : le coût de la dépendance

La dépendance coûte au total 30 milliards d'euros par an. La partie principale concerne les soins prodigués par les médecins et les infirmiers, notamment dans les Ehpad : elle s'élève à 12,2 milliards d'euros. Cette partie est financée par l'assurance maladie, en clair, ce sont nos cotisations sociales.

La facture risque d'exploser

Deuxième partie : l'autonomie. Celles et ceux qui aident les personnes âgées pour leur toilette, leurs repas et leurs déplacements. Ce coût atteint 10,7 milliards d'euros, essentiellement financés par les collectivités et les départements par le biais des APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Enfin, l'hébergement. En clair, les Ehpad et maisons de retraite. On compte alors 7,1 milliards d'euros, l'essentiel payé par les familles avec quand même quelques aides au logement payées par l'État. La facture risque d'exploser avec le nombre de personnes dépendantes qui va doubler d'ici 2060, le coût va également être multiplié par deux.

