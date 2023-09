"Les médecins ne tuent pas, ils apaisent jusqu’au bout" : Marina Carrère d'Encausse livre un documentaire bouleversant sur la fin de vie

Dans son documentaire diffusé mardi 26 septembre sur France 5, la médecin et journaliste Marina Carrère d’Encausse se questionne sur la fin de vie à travers l’histoire de son compagnon, Antoine, atteint de la maladie de Charcot.

Temps de lecture : 1 min

Alors que le ministère de la Santé doit remettre à la fin septembre à Emmanuel Macron le projet de loi sur la fin de vie demandé par le président de la République, la médecin et journaliste sur France Télévisions, Marina Carrère d'Encausse, livre un documentaire bouleversant intitulé Fin de vie : pour que tu aies le choix et exhorte le gouvernement à légiférer. "On a suffisamment attendu, on a suffisamment reporté. Ce texte, il faut le proposer, il faut le débattre. Il faut qu'on avance là, vraiment".

"Lorsqu'on dit qu'on va parler de la mort, tout le monde part"

En passant par la Belgique, la Suisse ou encore le Canada, Marina Carrère d'Encausse part à la rencontre de médecins mais aussi de familles et de patients afin de recueillir leurs témoignages et comprendre la gestion de la fin de vie dans leur pays. "Sédation profonde et continue", "euthanasie", "suicide assisté", "aide active à mourir" : autant de mots pour désigner et appréhender une question aussi cruciale que la mort. À l'occasion d'un entretien publié sur les réseaux sociaux de franceinfo, la journaliste revient sur ces termes qui peuvent paraître un peu flous.

"C'est un geste qui est pesé, mesuré"

En s'engageant pour la dépénalisation de l'euthanasie en France, Marina Carrère d'Encausse s'engage pour que son mari, comme tous les Français, puissent choisir à l'avenir le moment de sa mort, tout en rappelant que "l'euthanasie est un geste de soin et que c'est un acte tout sauf anodin pour un médecin".





Son documentaire Fin de vie : pour que tu aies le choix, réalisé par Magali Cotard sera diffusé le 26 septembre sur France 5. Le projet de loi autorisant "l'aide active à mourir" pourrait être présenté quelques jours plus tôt, avant d'être examiné à l'Assemblée nationale en début d'année 2024.