L'Australien de 104 ans venu bénéficier d'un suicide assisté en Suisse est mort

C'est fait. David Goodall, le scientifique australien de 104 ans venu jusqu'en Suisse pour bénéficier d'un suicide assisté que son pays lui refusait, s'est éteint jeudi 10 mai. "A 12h30 aujourd'hui, le professeur David Goodall, 104 ans, s'est éteint paisiblement à Bâle, en Suisse, d'une injection de Nembutal", un barbiturique, a tweeté le docteur Philip Nitschke, fondateur d'Exit International, qui l'avait aidé à organiser son dernier voyage.

At 12.30 today (10th May) Professor David Goodall, 104 years of age, died peacefully at Life Cycle, Basel, Switzerland from an infusion of Nembutal.