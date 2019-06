Jean Mercier, qui avait aidé sa femme à mourir en 2011, est mort

Il avait été poursuivi pour non-assistance à personne en danger, puis relaxé en 2016.

Jean Mercier est mort dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte France Bleu Saint-Étienne Loire dimanche 23 juin. Ce Stéphanois avait aidé sa femme atteinte d'une maladie incurable à mourir, en novembre 2011, en lui donnant des médicaments. Un geste qu'il avait qualifié "d'acte d'amour" devant les tribunaux où il a comparu trois fois pour non-assistance à personne en danger.

Condamné en 2015, il avait fini par être relaxé au bout de quatre années de procès. Mais Jean Mercier n'a cessé de réclamer une vraie réforme de la loi sur la fin de vie. À l'annonce de sa relaxe en 2016, il avait déclaré : "Ce résultat me rend complètement fou. Je suis plein d'émotions. C'est une petite pierre qui peut faire avancer les choses. Mon combat continuera jusqu'à ce que je meure."

Jean Mercier est un symbole dans ce combat pour le droit de mourir dans la dignité.Jean-Luc Romero

L'ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité) l'avait soutenu tout au long du bras-de-fer avec la justice. "J'ai beaucoup de tristesse", a réagi au micro de France Bleu Saint-Étienne-Loire Jean-Luc Romero, le président de l'association. "Cet homme a voulu transformer son combat individuel en une bataille plus collective. Et son combat n'a pas été inutile. Aujourd'hui on a, pour la première fois, une majorité à l'Assemblée nationale favorable à cette loi qu'il souhaitait tant voir de son vivant."