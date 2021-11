Euromillion : un joueur français remporte 162 millions d'euros

On ne connait pas encore son identité. Un seul joueur français a remporté, vendredi 26 novembre, le jackpot Euromillions d'un montant dépassant les 162 millions d'euros et est devenu ainsi le cinquième plus gros gagnant en France, a annoncé la Française des Jeux (FDJ).

Grâce à la combinaison 1, 20, 41, 42, 50 étoiles 3 et 7, ce joueur va empocher 162 289 050 euros, précise la FDJ. Le gagnant dispose de 60 jours pour se manifester.

Les détails sur la localité dans laquelle a été validée la grille gagnante seront divulgués une fois le paiement du gain effectué.

Le précédent tirage gagnant de l'Euromillion remonte au 15 octobre, quand 220 millions avait été remporté à Tahiti par une jeune Polynésienne qui jouait pour la première fois. Il s'agissait du plus gros jackpot de l'histoire de la loterie européenne depuis sa création en 2004.